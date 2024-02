İsotlu yoğurt nelere iyi gelir

İsot sağlığımıza sayısız yararları olan bir besin. İsot hem yemeklere lezzet katar hem de hastalıklara karşı korur. Özellikle yoğurtla birlikte tüketilmesi önerilen isot, sindirim sistemini sağlıklı tutar. İçindeki alkaloit maddesi sayesinde hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunarak kanser riskini düşürür.

İŞTE, YOĞURTLU İSOTUN FAYDALARI…

İlkbaharda dikilen biber, yaz aylarına doğru kırmızı, mor ve siyah gibi renkler alır. Biber güneşte piştikçe içindeki acı oranı daha da yükselir. Hasat edilen biberler zeytin yağı ve tuz ile kızartılarak kurutulur. Bu yöntem günümüzde uygulanır eski yöntemlerde ise önceden güneşte tamamen kurutulur ve ezilirmiş. Özellikle çiğ köfteler de kullanılan isot aynı zamanda alternatif tıpta doğal ilaç olarak da tüketilir.

İsot, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek sindirimi rahatlatır. Aynı zamanda kemik gelişimi ve vücuttaki ödemi de atmakta çok etkilidir. Yapılan bazı araştırmalarda gece körlüğü ve kansere iyi geldiği belirlenmiştir. İçinde demir, magnezyum, fosfor, potasyum minerallerinin yanı sıra A, K ve C vitaminleri bulunur.

FAYDALARI NELER

En bilinen faydası metabolizmayı canlandırır. Bu nedenle kilo vermek isteyenler için çok değerli bir besindir. Ancak tüketilmeden önce bir uzmana başvurulması gerek çünkü mide asidini olumsuz etkileyerek ülser ve reflüye neden olabilir. Yapılan araştırmalara acı olmasına karşın isotun güçlü antioksidan ve antibakteriyel olmasından dolayı kanser hastalıklarına karşı koruduğu ortaya çıkarılmıştır. Aşırı tüketilmediğinde gelişim çağı ve hamilelik dönemlerinde de tüketilmesi önerilir.

Kemik gelişimine fayda veren isot, ürik asitin artmasını engeller. Bu sayede kas ve kemiklerde ödem birikmesini önler. İsot kan şekerini dengeleyerek çıkmasını ya da inmesini engeller. Bu nedenle şeker hastalarının da gönül rahatlığıyla tüketebilir.

Antioksidan özelliği sayesinde damarları temizleyerek sertleşmesini ve tıkanmasını önler. Bu sayede kalp hastalığı riskini azaltır.

İSOTU YOĞURTLA BERABER YERSENİZ…

Yoğurt eski çağlardan beri hastalıklara karşı kullanılan en etkili besindir. İnsan sağlığına birçok faydası olan isot ile beraber tüketildiğinde yararı daha fazla artar. Her ne kadar isot acılı olsa da yoğurt ile karıştırıldığında acı oranı azalır. Tüketilen bu karışım özellikle yemek borusu kanserini önler. Ancak arka arkaya tüketilmesi tavsiye edilmez. Her ikisinin de içinde C ve B 12 vitamini vardır. Bu sayede karışım güçlü bir antioksidan olur. Vücuttaki tüm bakteri ve enfeksiyonlu hücreleri idrar ya da dışkı yolu ile atar.

İsotun içindeki acı ürik asidi temizlerken yoğurt ise kemiklere kalsiyum desteği sağlar. Bu sayede ileri yaşlarda yaşanabilecek olan kemik erimesi ya da diğer kemik hastalıklarını önler. Bu karışım mide asidini de olumsuz etkilemediğinden kilo vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca vücutta biriken ödemleri atarak yağ tutmasını önler. Bölgesel zayıflamak isteyenler içinde ideal bir karışımdır.