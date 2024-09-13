ISpace'in Ay'a ikinci iniş denemesinin tarihi belli oldu

ISpace CEO'su Takeshi Hakamada yaptığı açıklamada, Japon uzay firması ispace'in iniş aracını Aralık başında SpaceX Falcon 9 ile Ay'a fırlatacağını söyledi.

Resilience adı verilen iniş aracı özel sermaye ve Japon uzay ajansı JAXA tarafından finanse ediliyor ve fırlatmadan bir buçuk ay önce Cape Canaveral'a sevk edilmesi bekleniyor.

Ay yüzeyine, Ay'da elektroliz deneyen ilk deney ve NASA'ya satmak üzere regolit örnekleri toplayacak olan Tenacity gezgini de dahil olmak üzere altı yük taşıyacak ve küçük kırmızı bir ev şeklinde bir sanat projesi bırakacak.

2022'de ispace Ay'a ilk iniş aracını fırlattı, ancak yazılım hataları aracın Ay'a olan mesafesini takip edememesine, itici yakıtını yakmasına ve sonuç olarak aracın Ay yüzeyine çarpmasına neden oldu.

Şirketteki mühendisler bu deneyimden ders aldıklarını ve aracı yumuşak bir iniş için daha iyi hazırladıklarını söylüyorlar.

Winter Moon ispace bu kış Ay'a iniş yapmayı deneyecek üç özel şirketten biri ve NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı tarafından finanse edilmeyen tek görev. Bununla birlikte, ABD'li yüklenici Draper ile üçüncü görevi CLPS tarafından destekleniyor.