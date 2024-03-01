Bu sorunun cevabı merak ediliyor. Ispanak, vitamin ve mineral yönünden zengin bir sebze olup, birçok yemeğin ana malzemesi olarak kullanılır. Ispanak temizlemesi biraz zahmetli olsa da, derin dondurucudan çıkardığınız taze ve temiz ıspanaklarla pratik bir şekilde yemek yapabilirsiniz.

Ispanak, yapraklı ve köklü bir bitki olduğu için, doğru saklanmazsa kısa sürede suyunu salarak çürüyebilir. Bu yazıda, ıspanak nasıl saklanır, pişmiş ıspanak nasıl saklanmalı, ıspanak derin dondurucuya konur mu ve ıspanak bozulmadan nasıl saklanır gibi soruların yanıtlarını vereceğiz.

Peki, Ispanak bozulmadan aylarca nasıl saklanır? Taze alınmış gibi oluyor. İşte detaylar…

ISPANAK NASIL SAKLANIR?

Ispanak, yapraklı ve köklü bir bitki olduğu için, hızlı bir şekilde bozulabilir. Çiğ veya pişmiş olsun, ıspanak uzun süre dayanmaz ve pişirmeden önce bol suyla yıkanmalı, sirkeli suda bekletilmeli ve kökleri ayıklanmalıdır. Eğer elinizde çok fazla ıspanak varsa ve hepsini bir anda tüketemeyecekseniz, en iyi saklama yöntemi derin dondurucuda tutmaktır. Ispanak, derin dondurucuda uzun süre taze kalabilir ve bunun için değişik yöntemler deneyebilirsiniz. Ispanakları şoklama yöntemi ile derin dondurucuya koyabileceğiniz gibi, çiğ haldeyken de derin dondurucuya atabilirsiniz. Şimdi, pişmiş veya çiğ ıspanak nasıl saklanır ve bozulması nasıl engellenir konularına bakalım.

ÇİĞ ISPANAK NASIL SAKLANIR?

Eğer pazardan veya manavdan aldığınız taze ıspanakları hemen pişirmeye niyetiniz yoksa, doğru bir şekilde saklamalı ve bozulmasını önlemelisiniz. Ispanakları birkaç gün içinde bitirecekseniz, ilk olarak kök kısımlarını ayırmalı ve yapraklarını bol suyla yıkamalısınız. İsterseniz, büyük bir kaba ıspanakları koyup üzerine bolca sirke ve su ekleyerek yaklaşık 30 dakika bekletebilirsiniz. Bu işlem, ıspanak yapraklarındaki bakterileri temizlemek için gereklidir. Sonra durulayıp, sebze kurutucu ile tamamen kuruttuğunuz ıspanakları poşetlere koyup buzdolabına yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde sakladığınız çiğ ıspanaklar, 3 ila 4 gün arasında tazeliğini koruyabilir.

PİŞMİŞ ISPANAK NASIL SAKLANIR?

Pişmiş ıspanak, mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek olduğu zamanlarda, ıspanak pişirdikten sonra en fazla 2 saat oda sıcaklığında bırakılmalı ve sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Ayrıca, çok fazla bekletmeden sadece 2 kez ısıtılmalıdır. Ispanak bitkisinin içinde bulunan nitrat ve nitrit sebebiyle, ıspanak yemeği çok çabuk bozulabilir ve zehirlenmelere sebep olabilir, bu yüzden en fazla 1-2 gün içinde tüketilmelidir.

HANGİ YÖNTEMLERLE ISPANAK SAKLANABİLİR?

Evdeki fazla ıspanakları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra derin dondurucuda saklamak, ilerleyen zamanlar için pratik bir çözüm olabilir. Ispanakları taze bir şekilde saklamak için birkaç yol deneyebilirsiniz. Bunlar; çiğ olarak ıspanakları dondurucuya atmak, şoklama yöntemi uygulayarak dondurucuya atmak, ıspanakları püre haline getirip dondurucuya atmak ve pişmiş ıspanağı dondurucuya atmak şeklindedir. Hangi yöntem size daha kolay gelirse onu deneyebilir ve her zaman elinizin altında taze ıspanak bulundurabilirsiniz.

ÇİĞ ISPANAK NASIL SAKLANIR?

Tüketemeyeceğiniz miktarda ıspanağa sahipseniz ve bu ıspanakları bozulmadan değerlendirmek isterseniz, rahatlıkla derin dondurucuda saklayabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilirsiniz.