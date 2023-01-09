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Mucize sebze ıspanak

Kış mevsiminin en lezzetli sebzelerinden biri olan ıspanağın bilinmeyen faydalarını öğrenince her gün yemek isteyeceksiniz. İşte ıspanağın faydaları.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:15
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Ispanak mucizesi

Mucize sebze ıspanak
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Ispanak tam bir demir deposu. Demirin yanı sıra birçok hastalığa da iyi geliyor. C, A, E, B ve K grubu vitaminleri ile demir açısından zengin olan magnezyum, fosfor, potasyum ve sodyum minerallerini içeriyor.
Lifli bir sebze olmasından dolayı hazmı kolaylaştırıyor ve kabızlığı gideriyor. Anemi hastalığı olarak bilinen kansızlığa karşı etki sağlıyor.

Özellikle kış aylarında vücut direncini artırıyor, soğuk algınlığını önlüyor ve dişlerin çürümesini engelliyor. Vücudun dayanıklığını artırıyor ve bedensel yorgunluğu gideriyor.

Cilt sağlığına iyi gelen ıspanak ayrıca göz sağlığı açısından da oldukça faydalı.İçerdiği potasyum sayesinde kas kramplarına karşı etkili olması ıspanağın faydaları arasında bulunuyor.Büyüme çağındaki çocukların kemik ve diş gelişimine katkıda bulunmasının yanında, kemik yoğunluğunun ilerleyen yaşla birlikte azalmasını da engelliyor.

50 gram ıspanak günlük

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