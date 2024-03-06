Ispanak suyu nasıl zayıflatır

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Ispanak suyu nasıl zayıflatır
Ispanak gücü ve etkisiyle çizgi filmlerde bile yer alan bir sebzedir. Onlarca faydası olduğu biliniyor. Bu yüzden akla ıspanak suyunun da faydalı olup olmadığı geliyor. İşte bu sorunun cevabı…

Ispanak en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Salatası, yumurtalısı ve diğer şekilleriyle herkes tarafından sevilerek yeniyor. Çünkü güçlü bir vitamin kaynağıdır. En çok bilinen vitamini D vitaminidir. Demir eksikliği çeken kişilerin çok tüketmesi gereken bir sebzedir.

Ispanak kış mevsiminde yenildiğinde daha da faydalıdır. Hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Ispanağın kendisi gibi suyu da şifa vericidir.

ISPANAK SUYUNUN FAYDALARI

Ispanak suyu bağırsak problemleri olanlara çok iyi gelir. Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Bunun sebebi içinde bulunan minerallerin alkali olmasıdır… Bu sayede kanser riskini azaltır.

A vitamini açısından çok zengin bir içecektir. Ispanak suyu içerek A vitamin ihtiyacınızı kolayca karşılayabilirsiniz…

Cilt sağlığına katkıda bulunur. Güneş ışınlarına karşı cildi koruyan bir tabaka oluşturduğu için ıspanak suyu içilmesi tavsiye edilir.

ISPANAK SUYU ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR MU?

Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına katkıda bulunan ıspanak suyu, bağırsakların düzgün işlemesine yardımcı olur. Kabızlık nedeniyle oluşan şişkinlik ve ödem giderilmesine yardımcı olur, uzun süre tokluk hissi verdiği, vitamin ve mineral açısından zengin olduğu için sağlıklı kilo vermede destek olur.

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