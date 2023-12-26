Ispanak yemeği nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Ispanak yemeği nasıl yapılır?
İşte ıspanak yemeği tarifi...

Ispanak yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kg ıspanak
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı pirinç
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Pul biber

Hazırlanışı

Ispanaklar temizlenir ve yıkanır.
Soğanlar küçük küçük doğranır ve sıvı yağda pembeleşene kadar kavurulur.
Salça ilave edilir. Salçanın özlenmesi sonrası ıspanaklar eklenir ve eriyinceye kadar kavurulur.
Yarım çay bardağı yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlar ilave edilir.
1 su bardağı kaynar su da ekleyerek tencerenin kapağını kapatılır. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirilir.
Yanında yoğurtla servis edilir.

Afiyet olsun…

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