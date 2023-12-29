Ispanaklı fırın patates nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet patates

500 gram ıspanak

2 adet kuru soğan

1 paket krema

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Bir biberin 4'te 3'ü çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

Birer çay kaşığı muskat tozu

Karabiber

Kırmızı toz biber

Pul biber

Kabın yapışmaması için:

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı

Zeytinyağı yapışmaz bir tavada iyice ısıtılır.

Küp küp doğranan soğanlar solana dek kavurulur.

İnce ince küçük parçalar halinde doğranan patatesler eklenir ve ara ara karıştırılarak renk değiştirip hafif kızarana dek kavurulur.

Kıyılan ıspanak, rendelenen sarımsak, baharatlar ve krema eklenir ve karıştırılır.

Tavanın altı kısılır, ağzı kapatılır ve patatesler pişene kadar ara ara karıştırılır.

Tereyağı eklenilir, yağ eriyince karıştırılıp altı söndürülür.

Fırın kabı tereyağı ile yağlanır. Harcın yapışmaması için kap unlanır.

Kap sallanır unun her yere yayılması sağlanır ve fazlası dökülür.

Hazırlanan harç kaba eşit şekilde yayılır.

Rendelenen kaşar peynir ve pul biber harcın üzerine serpilir.

180° önceden ısıtılmış fırında kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişirilir.

Dilimlenerek servis edilir.

Afiyet olsun.