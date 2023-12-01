İspanya Başbakanı'ndan AB'ye Filistin çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin bir Filistin devletini tanıması gerektiğini çünkü bunun İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesine ve bölgenin "istikrara kavuşmasına" yardımcı olacağını söyledi.

Sanchez, İspanyol kamu televizyonu TVE'ye verdiği röportajda, "Bu krize son vermek için siyasi bir çözüm bulunması gerektiği açık ve bence bu çözüm, Filistin devletinin tanınmasını gerektiriyor. Bu meseleyi ahlaki inançla ele almak Avrupa'nın çıkarınadır çünkü Gazze'de gördüklerimiz kabul edilemez" dedi.

Başbakan aynı zamanda "jeopolitik bir amaç, yani bir bölgeyi istikrara kavuşturmak için de bu gerekli" şeklinde açıklama yaptı.

Bu ay yeni dönem için yemin eden Sanchez, dış politikadaki önceliğinin "Filistin devletini tanımak için Avrupa ve İspanya'da çalışmak" olacağını söyledi.