İspanya değil Türkiye! Boğa güreşinde faciaya ramak kaldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla Menteşe’de boğa güreşi öncesi eğlencede Halil Yetimoğlu, boğanın boynuz darbesiyle havaya fırlatıldı.

Olay, Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde, 1'inci Doğanköy Boğa Güreşi öncesi düzenlenen eğlencede meydana geldi. Halil Yetimoğlu para atmak isterken boğanın saldırısına uğradı. Boğa, kendisine yaklaşan Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Savrulan Yetimoğlu, yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Halil Yetimoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yetimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar, etkinliği izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, boğaya yaklaşan Yetimoğlu'nun boynuz darbesi aldığı ve düştüğü anlar görülüyor.

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