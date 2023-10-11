İspanya, Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu

Albares, İspanya’nın bu yıl Filistin’e 8 milyon avro destek verdiğini, bunun yanında 1 milyon avroluk bir insani yardım paketini daha onayladığını söyledi. Albares, ayrıca İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin olarak İsrail’i sivilleri korumaya ve Hamas’ı saldırıları durdurmaya çağırdı.

Filistin’e 9 milyon avro destek

İspanyol televizyonu La Sexta’ya konuşan Albares, İspanya’nın Filistin’e verdiği desteği artıracağını belirtti. Albares, “Bu yıl Filistin’e 8 milyon avro destek verdik. Bu, Avrupa Birliği (AB) içinde en yüksek rakamlardan biri. Ayrıca, insani durumun kötüleşmesi nedeniyle 1 milyon avroluk bir insani yardım paketini daha onayladık.” dedi.

Albares, İspanya’nın veya AB’nin tek bir kuruşunun Filistin halkına yardımdan başka bir yere gitmesine asla izin vermeyeceğini de vurguladı.

İsrail ve Hamas’a çağrı

Albares, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin olarak da taraflara çağrıda bulundu. Albares, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınayarak, “Hamas’ın saldırıları kabul edilemez. Saldırıları durdurmalılar.” dedi.

Albares, İsrail’i de “sivilleri hedef almamaya ve uluslararası hukuka uymaya” davet etti. Albares, “İsrail’in kendini savunma hakkını tanıyoruz ama orantılı olmalılar. Sivilleri korumalılar.” diye konuştu.

Albares, iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu da ifade ederek, AB’nin bu konuda aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi.