İspanya Filistin’i tanıyacak mı? Başbakan Sanchez açıkladı

Kaynak: AA
İspanya Filistin’i tanıyacak mı? Başbakan Sanchez açıkladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'in bu yasama döneminde Filistin devletinin tanınmasına yönelik bir karar için çaba göstereceğini açıkladı.

Sanchez, Bask bölgesindeki Bilbao kentinde yaptığı konuşmada, hükümet olarak Filistin devletinin tanınması için bir karar metnini bu yasama döneminde Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Uluslararası barış konferansı ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını kaydeden Sanchez, Filistin devletinin tanınmasını "ahlaki inançtan, haklı bir dava olmasından ama aynı zamanda İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak birlikte yaşaması ve bir arada var olabilmesinin tek yolu olduğu için istediğini" kaydetti.

Sanchez, 15 Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümeti için Meclis'ten güvenoyu istediği konuşmasında, "yeni hükümetin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını" söylemişti.

Bu kararı diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte almak isteyen ancak şimdiye kadar yürütülen diplomaside yeterli desteği bulamayan Sanchez, ocak ayından itibaren yaptığı açıklamalarda, "İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.

Son Haberler
Galatasaray Adana'dan 3-0'lık galibiyetle döndü. Beşiktaş'a gün doğdu Spor
Galatasaray Adana'dan 3-0'lık galibiyetle döndü. Beşiktaş'a gün doğdu
Samsun'da ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulundu Yerel Haberler
Samsun'da ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulundu
ABD Başkanı Biden 'Genç, enerjik ve yakışıklıyım' Dünya
ABD Başkanı Biden 'Genç, enerjik ve yakışıklıyım'
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi Yemek Tarifleri
Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi
Dilan Polat, Erdoğan’a yazdığı mektubu açıkladı. 'Kendi el yazımla yazdım' dedi Gündem
Dilan Polat, Erdoğan’a yazdığı mektubu açıkladı. 'Kendi el yazımla yazdım' dedi
Japonya'da ilk teravih namazı kılındı Dünya
Japonya'da ilk teravih namazı kılındı