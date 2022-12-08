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İspanya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi

İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Luis Enrique ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:52
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İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique ile yolların ayrıldığını açıkladı

İspanya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi
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İspanya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmenin faturasını teknik direktör Luis Enrique'ye kesti.
Yapılan açıklamada; sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla fesh edildiği duyuruldu. Kararın başkan Luis Rubiales ve sportif direktör Jose Francesco Molina tarafından alındığı ve Luis Enrique'ye iletildiği belirtildi.

Marca'da yer alan habere göre; İspanya Futbol Federasyonu'nun Luis Enrique yerine teknik direktör Luis de la Fuente'nin getirileceği iddia edildi.
52 yaşındaki Luis Enrique, İspanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevine 9 Temmuz 2018'de getirildi. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Luis Enrique, EURO2020'de yarı final başarısı yaşasa da 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası eleştirilerin odağında yer almıştı.

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