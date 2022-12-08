İspanya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi

İspanya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmenin faturasını teknik direktör Luis Enrique'ye kesti.

Yapılan açıklamada; sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla fesh edildiği duyuruldu. Kararın başkan Luis Rubiales ve sportif direktör Jose Francesco Molina tarafından alındığı ve Luis Enrique'ye iletildiği belirtildi.



Marca'da yer alan habere göre; İspanya Futbol Federasyonu'nun Luis Enrique yerine teknik direktör Luis de la Fuente'nin getirileceği iddia edildi.

52 yaşındaki Luis Enrique, İspanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevine 9 Temmuz 2018'de getirildi. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Luis Enrique, EURO2020'de yarı final başarısı yaşasa da 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası eleştirilerin odağında yer almıştı.

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