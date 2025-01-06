İspanya hizmet sektöründe yıl sonu patlaması

İspanya, Aralık 2024’te, Hizmet Sektörü PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerinde önemli bir artış kaydetti. Endeks, Kasım ayında 53,1 iken, Aralık’ta 57,3’e yükseldi. Bu sonuç, piyasa beklentisi olan 54,1’in çok üzerinde bir performansı işaret ediyor. Aralık ayında görülen artış, İspanya ekonomisinin hizmet sektörü açısından oldukça güçlü bir döneme girdiğini gösteriyor. 2024’ün son ayında yaşanan bu büyüme, ülkede hizmet sektörünün Aralık 2023’ten itibaren 16. kez artış gösterdiğini ve en güçlü büyümesini Nisan 2023’ten sonra gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

İspanya’da üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

GÜÇLÜ TALEP VE DANA ETKİSİ

Hizmet sektörü büyümesinin arkasındaki en önemli etken, güçlü talep ve pazar faaliyetlerinin normale dönmesiydi. Özellikle İspanya’yı etkisi altına alan Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) adlı hava fenomeninin ardından, hizmet sektöründe yeniden canlanma yaşandı. DANA’nın yol açtığı kesintiler, sektörde geçici zorluklar yaratmış olsa da, 2024’ün son çeyreğinde toparlanma sağlandı. Hizmet sağlayıcılar, bu toparlanma sürecinde güçlü talepten faydalanarak büyümelerini sürdürebildi.

İSTİHDAMDAKİ ARTIŞ VE İŞGÜCÜ GÜCÜ

Aralık 2024’te, İspanya’da istihdam bir önceki aya göre artış gösterdi. Ülkedeki hizmet sektörü, 27. ayda da istihdam sağlamaya devam etti. İş gücü piyasasındaki bu güç, ekonominin toparlanma sürecinde önemli bir rol oynuyor. İstihdamdaki artış, özellikle hizmet sektöründeki talep ve büyümeye paralel olarak güçlendi. Hizmet sağlayıcılar, artan iş yüklerini karşılamak için ek personel alımına yöneldi. Bu durum, İspanya’nın iş gücü piyasasında genel bir iyileşme ve büyüme yaşandığını gösteriyor.

MALİYET ARTIŞLARI VE ENFLASYON

Öte yandan, hizmet sektöründeki büyüme, fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Aralık ayında, giriş maliyetleri, beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Artan ücretler, tedarikçi ücretleri ve yükselen yakıt fiyatları, maliyetlerdeki artışı tetikledi. Bu maliyet artışları, hizmet sağlayıcılarının fiyatlarını artırmalarına yol açtı ve bu da çıktı fiyatlarında, son altı ayın en yüksek enflasyon oranını getirdi. Hizmet sağlayıcılar, artan maliyetleri müşterilerine yansıtarak fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu durum, genel olarak enflasyonist baskıların artmasına sebep oldu.

İŞ DÜNYASINDA GÜÇLÜ BİR GÜVEN

Aralık ayında, işletmelerin genel güveni de güçlü bir şekilde arttı. Bu, ekonominin geleceğine dair iyimser bir bakış açısının gelişmesine yol açtı. İşletmeler, hizmet sektöründeki büyümeyi ve güçlü talebi dikkate alarak 2025’e umutlu bir şekilde giriyor. İspanya’da iş dünyasının güven endeksi, Mayıs 2024’ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşarak, genel ekonomik beklentilerin olumlu bir şekilde yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, ülke genelinde iş dünyasının iyimserliğini artıran bir etken olarak öne çıkıyor.

İspanya, Aralık 2024’te hizmet sektörü ve ekonomik büyüme konusunda güçlü bir performans sergilerken, karşılaşılan maliyet artışları ve enflasyon baskılarına rağmen, ekonominin sağlam temeller üzerinde olduğunu ve önümüzdeki aylarda büyümenin devam edeceğini gösterdi. Bu gelişmeler, İspanya’nın Avrupa genelinde güçlü bir ekonomik toparlanma sürecine girdiğini işaret ediyor.