İspanya’da üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

İspanya’da üretici fiyatları, 2024 yılı Ekim ayında yıllık bazda %3,9 oranında geriledi. Bu, bir önceki ayda kaydedilen %5,2’lik düşüşe göre daha hafif bir azalma olsa da, üretici deflasyonunun kesintisiz devam ettiği 20. ay oldu.

Fiyatlardaki düşüşte enerji sektöründeki %13’lük gerileme belirleyici rol oynadı. Eylül ayında bu oran %16,9 olarak gerçekleşmişti. Ara mallar da fiyat düşüşü yaşayan bir diğer kalem oldu ve %1,2 oranında geriledi. Bu oran, bir önceki ayda %1,5 olarak kaydedilmişti.

Buna karşılık, tüketici mallarındaki fiyat artışı dikkat çekti. Dayanıksız tüketici mallarında %1,5 ile Eylül ayındaki artış oranı korunurken, sermaye mallarında fiyat artışı %2,3’ten %1,8’e geriledi. Genel olarak, enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatları, bir önceki ayla aynı şekilde %0,4 oranında arttı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, üretici fiyatları Ekim ayında %0,1 oranında düşüş gösterdi. Bu, revize edilen verilere göre bir önceki ayda kaydedilen %2,4’lük keskin düşüşe kıyasla daha sınırlı bir azalma oldu.

Uzmanlar, İspanya’da enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların üretici fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ve bu durumun ekonomik dinamikler üzerinde belirleyici olmayı sürdürdüğünü vurguluyor. Bunun yanında tüketici mallarındaki artış, iç talebin belirli segmentlerde gücünü koruduğuna işaret ediyor.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki aylarda üretici deflasyonunu desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Ancak sermaye ve dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışları, ekonominin toparlanma işaretleri sunduğuna dair olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.