İspanya, İsrail aleyhindeki davaya başvurdu

UAD ve İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda belirtildiğine göre, İspanya, Güney Afrika'nın "Gazze Şeridi'ndeki Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin Uygulanması" başlıklı davaya müdahil olmak için gerekli resmi başvuruyu bugün UAD'ye iletti.

Bakanlık açıklamasında, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne dayanarak ve mahkeme tüzüğünün 63. maddesini kullanarak İspanya'nın davaya müdahil olduğu ifade edildi. Ayrıca, Kolombiya, Meksika, Filistin gibi diğer ülkelerin bu dava sürecinde müdahil oldukları ve İrlanda, Belçika ve Şili'nin de müdahil olma niyetlerini açıkladıkları hatırlatıldı.

Açıklamada şu değerlendirme yapıldı: "İspanya, uluslararası hukuka ve UAD'nin çalışmalarına bağlı olarak, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olarak bu sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu müdahaleyle amaçlanan, Gazze ve Orta Doğu'da barışın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmak ve iki devlet çözümünü ilerletmek, böylece Filistinliler ile İsraillilerin barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamalarını sağlamaktır."

Açıklamada, İspanya'nın UAD'nin vereceği kararlara uymayı taahhüt ettiği ve mahkemenin şimdiye kadar verdiği tedbir kararlarının uygulanmasını talep ettiği vurgulandı.