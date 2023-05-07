İspanya Kral Kupası Real Madrid'in

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Finali'nde Osasuna’yı 2-1 yenerek kupayı 20. kez müzesine götürdü.

İspanya Kral Kupası Real Madrid'in

İspanya Kral Kupası Finali'nde Real Madrid ile Osasuna, Olimpico de Sevilla Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, mücadelenin 2. dakikasında Brezilyalı golcüsü Rodrygo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın 58. dakikasında Osasuna, Lucas Torro ile eşitliği sağladı. Real Madrid, karşılaşmanın 70. dakikasında Rodrygo ile skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

9 yıl sonra Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşan eflatun-beyazlılar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Real Madrid’de, finalde Osasuna karşısında 2 golle maçın yıldızı olan Rodrygo, İspanya Kral Kupası’nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti. (İHA)

aw885748-01.jpg

aw885748-02.jpg

aw885748-04.jpg

aw885748-07.jpg

Öne Çıkanlar
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İklim aktivistlerinden Roma’daki Dört Nehir Çeşmesi'ne saldırı Dünya
İklim aktivistlerinden Roma’daki Dört Nehir Çeşmesi'ne saldırı
Millet İttifakı’nın içişleri bakanı belli oldu. CHP’li Tuncay Özkan açıkladı Siyaset
Millet İttifakı’nın içişleri bakanı belli oldu. CHP’li Tuncay Özkan açıkladı
'Ali Yeşildağ' videosuna erişim engeli. Akşener işaret etmişti Güncel
'Ali Yeşildağ' videosuna erişim engeli. Akşener işaret etmişti
Şanlıurfa'da araç sulama kanalına devrildi: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı Yaşam
Şanlıurfa'da araç sulama kanalına devrildi: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı
Kağıthane'de hurdalıkta yangın Yaşam
Kağıthane'de hurdalıkta yangın
Bahçeli’den ‘İki Keklik’ performansı. Sosyal medyanın gündemine oturdu Siyaset
Bahçeli’den ‘İki Keklik’ performansı. Sosyal medyanın gündemine oturdu