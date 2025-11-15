Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. maçında A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off biletini kaptı.

KAAN AYHAN ŞANSIZ SAKATLIK YAŞADI

Karşılaşmada 61. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan 81'de sakatlanarak yerini Atakan Karazor'a bıraktı. Sahada 20 dakika kalabilen milli oyuncu İspanya ile oynanacak zorlu maç öncesi şansız bir sakatlık yaşadı.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Ayrıca son dakikalarda ise kart sınırında bulunan İsmail Yüksek hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

İSPANYA MAÇI ÖNCESİ İKİ OYUNCU EKSİLDİ

Montella, Kaan Ayhan'ın sakatlığının ardından İsmail Yüksek'in de cezalı duruma düşmesiyle İspanya maçı öncesi Bulgaristan maçında iki eksik verdi.