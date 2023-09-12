İspanya Şili diktatörü Pinochet'e verdiği liyakat nişanını geri aldı

İspanya'da hükümet, Şili'de 1973'te darbe ile iktidara gelen diktatör Augusto Pinochet'ye 1975 yılında verilen "Büyük Askeri Liyakat Nişanı"nı geri aldı.

İspanya Şili diktatörü Pinochet'e verdiği liyakat nişanını geri aldı

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "50 yıl önce Şili demokrasisi dünyayı sarsan vahşi bir saldırının kurbanı olmuştu. 11 Eylül, tarihi bir adaletsizliği onarmanın zamanıdır." ifadesini kullandı.

Sanchez, İspanya'nın 1975 yılında diktatör Pinochet'ye verdiği "Büyük Askeri Liyakat Nişanı"nı geri aldığını duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de X hesabından, İspanyol hükümetine bu jesti için teşekkür ederek "İspanya ve Şili, demokrasiyi ortak bir deneyime dayanarak savunuyorlar." paylaşımında bulundu.

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