İspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, insansız hava araçlarının tacizi sonrası Sumud filosuna destek amacıyla bir İspanyol savaş gemisinin Perşembe günü yola çıkacağını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna destek amacıyla İspanyol donanmasına ait bir savaş gemisinin gönderileceğini açıkladı. Açıklama, filosundaki bazı gemilerin Yunanistan açıklarında insansız hava araçları tarafından taciz edildiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

New York’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Sánchez, “Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Bu nedenle, gerekirse vatandaşlarımızın kurtarılmasını ve güvenli bir şekilde İspanya’ya dönmelerini sağlamak için bir savaş gemisi göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sánchez, geminin Perşembe günü yola çıkacağını belirterek, İspanya’nın hem insani yardımı hem de vatandaşlarının güvenliğini öncelediğini vurguladı.

İtalya da Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından donanma gemisi yönlendirmişti.

