İspanya yine şampiyon

Kaynak: AA
İspanya yine şampiyon

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Windsor Park'ta oynanan final maçının ilk yarısını İspanya, 38. dakikada Iker Bravo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.

Maçın 69. dakikasında Assane Diao'nun golüyle farkı 2'ye çıkaran İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

İspanya, 1952, 1954, 1995, 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015 ve 2019'dan sonra 12. defa kupayı bu yaş kategorisinde müzesine götürdü ve kupayı en fazla kazanan ülke unvanının tek başına sahibi oldu. Kupayı daha önce 8 kez kazanan Fransa ise 4. kez finalde yenildi.

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