İspanya'da 'aşırı sıcak' alarmı

İspanyol EFE haber ajansının bildirdiğine göre, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkede yaşanan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamaya göre, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle Endülüs bölgesindeki Cordoba ve Jaen şehirlerinde sıcaklıkların normalin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildi. Sevilla kentinde ise sıcaklıkların 38 ile 39 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor ve bu nedenle "sarı alarm" verildi.

Ülkenin iç kesiminde bulunan Castilla La Mancha bölgesinde sıcaklıkların 36 ile 38 derece arasında olması bekleniyor ve bu bölgede de aşırı sıcaklıklar nedeniyle "sarı alarm" devam ediyor.