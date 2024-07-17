İspanya'da 'aşırı sıcak' alarmı

Kaynak: AA
İspanya'da 'aşırı sıcak' alarmı

İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı ve yetkililer bazı şehirlerde turuncu alarm ilan etti.

İspanyol EFE haber ajansının bildirdiğine göre, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkede yaşanan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamaya göre, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle Endülüs bölgesindeki Cordoba ve Jaen şehirlerinde sıcaklıkların normalin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildi. Sevilla kentinde ise sıcaklıkların 38 ile 39 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor ve bu nedenle "sarı alarm" verildi.

Ülkenin iç kesiminde bulunan Castilla La Mancha bölgesinde sıcaklıkların 36 ile 38 derece arasında olması bekleniyor ve bu bölgede de aşırı sıcaklıklar nedeniyle "sarı alarm" devam ediyor.

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