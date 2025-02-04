İspanya'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

İspanya’da düzenlenen terör operasyonlarında Fas’ın sağladığı istihbarat büyük rol oynadı. Toledo, Pontevedra ve Madrid’de yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi yakalandı.

İspanyol Sivil Muhafızları (Guardia Civil), Fas’ın Genel İstihbarat Müdürlüğü (DGST) ile iş birliği içinde yürütülen güvenlik operasyonlarında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında Toledo, Pontevedra ve Madrid’de düzenlenen baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı.

Toledo’daki operasyonlarda 3 şüpheli, DGST’nin sağladığı istihbarat sayesinde yakalandı. Soruşturmaya göre, şüphelilerden biri çevresini radikalleştirme konusunda etkili olup, sosyal medyada terör propagandası yapıyordu. Bu propaganda içeriklerini paylaşanlar arasında bir çocuk da bulunuyordu ve o da gözaltına alındı.

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TERÖR PROPAGANDASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Baskınlarda ele geçirilen dijital materyallerin, özellikle intihar saldırıları başta olmak üzere terör eylemlerini teşvik eden içerikler olduğu tespit edildi. Pontevedra ve Madrid’deki operasyonlarda ise DEAŞ propagandası içeren videoların, spor ve savunma teknikleri adı altında gizlendiği belirlendi.

Operasyonlar, İspanya Ulusal Mahkemesi’ne bağlı Merkezi Soruşturma Mahkemesi’nin gözetiminde, Başsavcılık ve Europol desteğiyle gerçekleştirildi. Yetkililer, bu tür iş birliklerinin terör tehdidini önleme konusunda kritik rol oynadığını vurguladı.

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