İspanya’da orman yangını. Binden fazla kişi tahliye edildi

Yangın nedeniyle binden fazla kişi tahliye edilirken, alevlerin etkisiyle en az 900 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

İtfaiye ekipleri ve hava araçları yangına müdahale ederken, bölgede kuru hava ve sert rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle yetkililer yeni tahliyelerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

Valencia itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 8 köy ve kasabada yaşayan binden fazla kişinin tahliye edildiği aktarılarak, bölgede 600 kişilik barınak ile bir sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi. Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıklayarak, bölgede yeni tahliyelerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

Yangına 15 hava aracı, 74 itfaiye eri ve 19 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtilerek, bölgede etkili olan kuru hava ve sert rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.