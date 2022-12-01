Dört farklı adrese patlayıcı gönderildi... İspanya'da terör alarmı

İspanya hükümetinde güvenlikten sorumlu Devlet Sekreteri Rafael Perez, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saat içinde patlayıcı maddeli zarfların farklı yerlere gönderilmesinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığının talimatıyla ülkedeki tüm yabancı misyonlarda ve kamu binalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

"Tüm vatandaşlarımıza sakin olmaları mesajını gönderiyoruz." diyen Perez, vatandaşların normal yaşantılarına devam etmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

Patlayıcı madde içeren zarflarla ilgili bilgi veren Perez, ilk olarak 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e hitaben Madrid'deki başbakanlık konutuna (Moncloa) gönderilen zarfla ilgili bilgilerin güvenlik ve adli kurumlara iletildiğini ancak soruşturmanın gizliliğinden dolayı şimdiye kadar kamuoyuna bilgi verilmediğini söyledi.

Güvenlikten sorumlu Devlet Sekreteri, dün Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine ve ardından Zaragoza kentindeki "Instalaza" adlı silah fabrikasına, bu sabah da Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssü ile Savunma Bakanlığı binasına gönderilen tüm zarfların 24 Kasım'da başbakanlık konutuna gönderilen ile benzerlik taşıdığını belirtti.

Tüm zarfların kahverengi olduğunu, gönderenin isminin yer almadığını, içlerinde piroteknik patlayıcı madde bulunduğunu kaydeden Perez, 5 zarfın da İspanya içinden gönderildiğine ilişkin izler olduğunu, bazı zarflarda farklı ipuçları da olabileceğini ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade etti.

RUSYA: HER TÜRLÜ TERÖR TEHDİDİNİ VE EYLEMİNİ KINIYORUZ

Bu arada, Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından, her türlü terör eylemini kınayan bir açıklama yaptı.

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği ile bazı İspanyol resmi kurumlarına gönderilen patlayıcı madde içeren zarflarla ilgili çıkan haberlerin ardından açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Rusya Büyükelçiliği, "Başta diplomatik bir misyona yönelik olanlar olmak üzere, her türlü terör tehdidini veya eylemi tamamen kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

PATLAYICI MADDELİ ZARFLAR

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine dün gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada Büyükelçilik görevlisi bir kişi hafif yaralanmıştı.

Zarfta gönderenin belli olmadığı, Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev'e hitaben yollandığı açıklanmıştı.

Pohoreltsev, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Rusya'yı kastederek "Saldırgan ülkenin terörist yöntemlerini bildiğimiz için her türlü acil duruma hazırız." demişti.

İspanya İçişleri Bakanlığı da olay sonrasında terör saldırısı alarmı protokolüne geçildiğini duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin tüm diplomatik misyonlarında güvenliği güçlendirme talimatı vermişti. (AA)