İspanya’da yaşlı bakımevinde yangın faciası: 10 ölü

Kaynak: İHA
İspanya’da yaşlı bakımevinde yangın faciası: 10 ölü

İspanya'da yaşlı bakımevinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki bir huzurevinde çıkan yangın faciaya dönüştü. 10 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İspanya'nın kuzeyindeki Zaragoza kentinde bulunan bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı. Yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yangın çıktığı esnada binada en az 80 kişinin bulunduğu ifade edilirken binanın "ulaşılması zor" bir bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ile birlikte sağlık görevlileri ve psikologlar gönderildi.

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