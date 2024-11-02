İspanya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Başbakan Pedro Sanchez, sel felaketinden dolayı oluşturulan Kriz Masası'nda düzenlenen toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 208'i Valensiya, 3'ü Kastilya-La Mancha olmak üzere 211 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Halen çok sayıda kayıp olduğunu, önceliğin arama ve kurtarma çalışmalara verileceğini vurgulayan Sanchez, bölgede şu anda 2 bin 500 asker olmasına rağmen 5 bin asker ve 5 bin jandarma ve polis olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin daha Valensiya'ya gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla sayıda asker ve diğer güvenlik görevlilerinin tek bir bölgeye gönderildiğini dile getiren Sanchez, "Şu ana kadar, evleri, yolları, sanayi siteleri sular altında kalan 30 binden fazla insanımızı kurtardık. O kadar büyük bir doğal afet yaşıyoruz ki rakamlar yetersiz kalıyor, yardımların birçok noktaya ulaşması uzun sürüyor ve halen evleri, garajları, belediyeleri sular altında kalan çok sayıda çaresiz insan var." şeklinde konuştu.

Bu arada, gerek İspanyol hükümeti, gerek yerel yönetimler 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından kayıp sayısıyla ilgili net bir bilgi vermekten kaçınıyor. İspanyol basınında, Valensiya'daki Operasyonal Kontrol Merkezi kaynak gösterilerek 1300 olarak verilen kayıp sayısı resmi yetkililerce yalanlanarak, "çok kayıp var." demekle yetinildi.

Valensiya'da mevcut durumda polis, itfaiye, asker ve sivil yardım kuruluşundan toplam 17 bin 500 kişi arama, kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılıyor. Ayrıca Valensiya'da felaketten etkilenmeyen yerlerdeki halk büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Sel sularının sürükleyip sokaklara, garajlara ve otoyollara yığdığı 100 binden fazla aracın zarar gördüğü Valensiya'da tüm bu araçların kaldırılmasının bir iki ay sürmesi bekleniyor.