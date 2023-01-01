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Ronaldo'nun yanına Mauro Icardi. İspanya'dan flaş iddia

İspanya'nın As Gazetesi, Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr kulübünün Galataray'ın yıldızı İcardi'nin peşinde olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:49
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İspanya'dan flaş iddia. Ronaldo'nun yanına Mauro Icardi

Ronaldo'nun yanına Mauro Icardi. İspanya'dan flaş iddia
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Gazete, Icardi'nin  Türkiye'den   ayrılmak istediğini ileri sürerken, "İcardi, Newell's Old Boys gibi birkaç kulüplerden kendisine teklifler gelse de, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr takımına daha yakın.Görüşmeler İcardi'nin İtalya'daki menejeriyle sürüyor." yorumunu yaptı.

İtalyan basını da Al Nassr'ın İcardi ile ilgilendiği  haberlerine yer verdi.

Suudi Arabistan kulübü yetkililerinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi.  Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı.

Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Icardi, özellikle ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getirmiş ve Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurmuştu.

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