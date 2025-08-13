İspanyol basını Arda Güler'e hayran kaldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol ile deplasmanda karşı karşıya gelen Real Madrid sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Maçta 83 dakika sahada kalan Arda Güler performansıyla övgü topladı.

Karşılaşmanın 8. ve 49. dakikalarında şutları direkten dönen Arda Güler, 59. dakikada Kylian Mbappé'ye asist yaptı.

Sofascore verilerine göre Kylian Mbappé 9.4 puanla maçın en iyisi olurken Arda Güler 8.7 puanla ikinci sırada yer aldı.Arda'nın performansı İspanya'da da geniş yankı buldu.

Marca, genç yıldızın oyun görüşü ve üstün teknik becerileriyle Real Madrid hücumuna önemli katkı sağladığını yazdı.

AS, Arda Güler'in takımın ihtiyaç duyduğu oyun kurucu rolünü üstlenebileceğini vurguladı.

Mundo Deportivo ise maçın öne çıkan isimlerinin Mbappé ve Arda Güler olduğunu belirtti.