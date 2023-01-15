Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı

Kayserispor'da 17 yaşında oynamaya başlayan Emre Demir, kısa sürede yetenekleriyle dikkatleri çekmişti.

Genç futbolcu sezon başında da 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanYa La Liga devi Barcelona'ya transfer olmuştu.

Ancak Emre, katıldığı Barcelona B takımında fazla forma şansı bulamadı.

Şu anda 19 yaşında olan Emre'nin Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi. AS gazetesi kulübün ayrılık kararını kendisine ilettiğini yazdı.

Barcelona B takımının teknik direktörü Rafael Marquez, "Barcelona'da adaptasyon sürecini atlatamadı. Emre İngilizce'yi çok az biliyor. İspanyolca'yı ise hiç öğrenemedi. Bu da uyumunu zorlaştırıyor" dedi.

Emre Demir ise gazeteye yaptığı açıklamada "Beni isteyen bir kulüp olursa giderim ancak Barcelona'dan ayrılacağım kesin olarak söylenemez. Takım bulamazsam Barcelona B takımında oynamaya devam edeceğim. Beni buraya getiren yönetim görevden ayrıldı.

Yeni yönetim, Barcelona B takımı için kontrat şartlarımın çok ağır olduğunu düşünüyor. Henüz net bir karar verilmiş değil" dedi.