Dünya Kupası elemelerinde İspanya deplasmanıda 2-2 berabere kalarak E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off'ta birinci torbada yer aldı. Milliler bu sonuçla ev sahibi avantajını ele geçirdi. Play-off kura çekimi 20 Kasım'da yapılacak.

İKİ GALİBİYET GEREKİYOR

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Her grupta takımlar, 26 Mart 2026 tarihinde yarı final ve 31 Mart 2026 tarihinde final oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 galibiyet alan 4 takım Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

İLK MAÇ TÜRKİYE'DE

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı için Türkiye ev sahibi avantajına sahip. Final maçın ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye, kendisiyle birlikte 1. Torbada yer alan İtalya, Danimarka ve Avusturya ile play-off'ta rakip olmayacak. Milliler yarı finalde İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya veya Kuzey İrlanda'dan biriyle yarı finalde kendi sahasında oynayacak. Turu geçmesi halinde ise 2. ve 3. torba eşleşmelerini kazanan 4 takımdan birisi 'Bizim Çocuklar'a rakip olacak. 2. torbada Ukrayna, Polonya, Galler ve Çekya bulunuyor. Bu dört takım üçüncü torbadaki Slovakya, İrlanda, Arnavutluk ve Kosova ile eşleşecek.