A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi.

Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadele gol düellosuna sahne oldu.

Grupta son maça kadar kalesini gole kapatan İspanya’ya karşı rotasyon kadroyla sahaya çıkan Ay Yıldızlar, Deniz Gül ve Salih Özcan’ın milli formayla ilkleri yaşadığı gecede 2 kez ağları havalandırdı.

Ancak geriden gelip öne geçtiği karşılaşmada; kalesinde şansız bir gol görerek üstünlüğünü koruyamayan Vincenzo Montella’nın öğrencileri, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Buna rağmen gösterdiği performansla Milliler büyük alkış aldı.

Böylelikle A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri’nde E Grubu’nu 13 puanla tamamlayarak play-off turuna kaldı ve özellikle İspanya maçının ikinci yarısında sergilediği oyunla muhtemel rakiplerine gözdağı verdi.

İSPANYA-TÜRKİYE İLK 11’LER

İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal

Türkiye: Altay, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Samet, Ferdi, Salih, Orkun, Barış Alper, İrfan Can, Deniz Gül

İSPANYA 2-2 TÜRKİYE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadeleye A Milli Takımımız başladı.

İSPANYA İLK ATAKTA GOLÜ BULDU

3' İspanya ilk tehlikeli atağında maçın ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Dani Olmo İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

İSPANYA UZAKTAN ŞUTLA TEHDİT YARATTI

15' Llorente'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

İSPANYA SAĞ KANATTAN TEHLİKELİ GELDİ

20' Llorente Pino ile ver kaç yaparak son çizgiye indi ve ceza sahasına çevirdi. Oyarzabal'ın ön direkte gelişine şutunda top çerçeveyi bulmadı.

MERİH'İN HATASI PAHALIYA PATLIYORDU

23' Merih'in sektirdiği topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Oyarzabal penaltı noktasındaki Garcia'yı gördü. Garcia'nın şutunda neyse ki savunmamız son anda araya girerek mutlak golü önledi.

ALTAY OLMO'YA ÜST ÜSTE GOL İZNİ TANIMADI

29' Olmo ceza sahası yayının üzerinde sert bir şutla kaleyi yokladı. Altay son anda topu kornere çeldi. Ardından kornerden gelen ortada defanstan seken topa bir kez daha gelişine vuran Olmo'ya Altay yine gol izni tanımadı.

ORKUN İLE İLK KEZ KALEYİ YOKLADIK

33' Orkun uzaklardan kaleyi yokladı. Sert şutta top, kaleci Unai Simon'un kucağında kaldı.

DENİZ GÜL İLE SKORU EŞİTLEDİK

42' Kornerden gelen ortada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolden faydalanan Deniz Gül, kale önünde fırsatçılığını konuşturarak skora eşitliği getirdi. Deniz Gül milli formayla ilk golünü atarken İspanya da grupta ilk kez gol yedi.

İLK YARI SONUCU: İSPANYA 1-1 TÜRKİYE

İRFAN CAN İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTIK

49' İkinci yarıya tehlikeli atakla başladık. Orkun'un derin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can kontrol edip şutunu çekti. Ancak Simon gole izin vermedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN HARİKA RÖVAŞATA!

51' Duran toptan bir kez daha tehdit yarattık. Ceza sahası içerisi topla buluşan Barış Alper Yılmaz kaleye yakın pozisyonda harika bir rövaşata denedi. Unai Simon son anda topu kornere çeldi.

SALİH'İN MUHTEŞEM ŞUTUYLA ÖNE GEÇTİK!

54' İkinci yarıya etkili başlayan Milliler, baskının sonucunda golü buldu. İrfan Can'ın göğsüyle indirdiği topa ceza sahası dışından harika bir gelişine şutla topu ağlara gönderdi. A Milli Takımımız 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçti.

İSPANYA OYARZABAL İLE SKORU EŞİTLEDİ

61' İspanya'nın tehlikeli atağında Pino'nun şutunu Merih Demiral çizgiden çıkardı. Ancak dönen topu önünde bulan Oyarzabal skora eşitliği getirdi.

BARIŞ ALPER BİR KEZ DAHA SIMON'A TAKILDI

66' Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışından çok sert bir şutla kaleyi yokladı. Unai Simon topu köşeden kornere çeldi.

TEHLİKELİ ATAKTA ATAKAN İSABETİ BULAMADI

82' A Milli Takımımız bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde savunmanın müdahalesiyle ceza sahasına uzaklaştırılan topa Atakan Karazor gelişine vurdu. Ancak top çerçeveyi bulmadı.

MAÇ SONUCU: İSPANYA 2-2 TÜRKİYE