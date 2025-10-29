İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen santrfor Alexander Sörloth'un adı bir kez daha Fenerbahçe'ye anılıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon başında Norveçli golcüyü transfer etmek istemiş fakat kulüp yönetiminden onay çıkmamıştı. Geçen sezon takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Sörloth'un da transfere sıcak bakmadığı belirtilmişti.

İspanya'da yayın yapan spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, Jhon Duran'ın uzun süredir devam eden sakatlığı ve En-Nesyri'nin inişli çıkışlı performansı nedeniyle Fenerbahçe, ara transfer döneminde Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın takımın ihtiyacı olan oyuncu olarak düşündüğü 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Alexander Sörloth, bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamıyor. Ligde 9 maçta, Şampiyonlar Ligi'nde 2 müsabakada oynayan Sörloth, 2 gol attı.

Trabzonspor, 2019 yılında bonservisi Crystal Palace'da bulunan Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sörloth, 2020 yılında, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

Bordo mavili takımla, 49 maçta forma giyen Sörloth, 33 gol ve 11 asistlik performansıyla Trabzonsporlu taraftarların sevgisini kazanmıştı.