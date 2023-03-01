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Çağlar Söyüncü'ye İspanyol devi kancası. Ön sözleşme imzalandı

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 20:14
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İspanyol devi Çağlar'ı istiyor

Çağlar Söyüncü'ye İspanyol devi kancası. Ön sözleşme imzalandı
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Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü transfer haberiyle gündeme geldi.

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI
İspanyol basınından todofichajes'te yer alan habere göre, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar, Atletico Madrid'e transfer olacak. Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü ile bir ön sözleşme imzaladığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun, sezonun sona ermesinin ardından İspanyol ekibine katılacağı aktarıldı.

LİVERPOOL DA PEŞİNDE
Çağlar'ın ayrıca Atletico Madrid dışında başka tekliflere de sahip olduğu ve bu takımlardan birinin Liverpool olduğu kaydedildi. Ancak Atletico Madrid'in transferi bitirdiği öne sürüldü.
Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City'de sadece 4 maçta süre aldı.

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