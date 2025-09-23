İspanyol taraftarlar Amrabat için harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Real Betis takımına kiraladığı Sofyan Amrabat'ın takımda kalması için taraftarlar para toplayacak. Kampanya ile transfer bedelinin yarısının ödenmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe, sezon başındaki kadro yapılanması kapsamında Sofyan Amrabat'ı, İspanya'nın Real Betis takımına kiraladı.

Gol Digital sitesinin haberine göre, taraftarların beğenisini kazanan Faslı oyuncunun kalıcı olarak transfere edilmesini için kampanya başlatıldı.

Real Betis taraftarları transfer ücretinin yarısını ödemek için para toplayacak.

Kulüp yönetiminin de Amrabat ile yola devam etmek istediği öğrenildi.

Futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre, Amrabat'ın piyasa değeri 17 milyon Euro.

Bu sezon Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi elemesinde 4 maça ve Süper Lig'de 2 maça çıkan Amrabat, Real Betis'e kiralanmıştı.

