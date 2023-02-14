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İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”

Deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ve Slovak ekipler, "Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı" iddiasıyla ülkelerine dönme kararı aldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 06:27
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İspanyol ve Slovak kurtarma ekiplerinden zehir zemberek suçlama. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı"

İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan ve 9. gününe giren arama kurtarma çalışmalarında birçok ülkeden ekipler görev aldı.

Enkazlardan yüzlerce kişinin canlı kurtarılmasını sağlayan ekipler "güvenlik" ve "koordinasyonsuzluk" eksikliklerini de gündeme getirdiler.

Ancak Adana Havalimanı üzerinden ülkelerine dönen İspanyol ve Slovak arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını tamamlamalarının nedenini, "enkazlarda iş makinelerinin çalışmaya başladığı" iddiasıyla açıkladı.

“TÜRK HÜKÜMETİ ENKAZLARA İŞ MAKİNELERİYLE GİRME KARARI VERDİ”

İspanya kamu yayıncısı RTVE kanalına konuşan İspanyol ekibin üyesi Pedro Frutos "Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. İş makinelerini koymak, zaman kazanmak demek. Fakat böyle bir şey, bir sürü insanın ölmesi demek. Bunun bir parçası olmayacağız" dedi.

“ARTIK TAM BİR İNSANLIK KRİZİ ORTAYA ÇIKIYOR”

4 gün boyunca bölgede kurtarma yapan Slovakya ekibinden bir görevli de "Bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor. Hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş" diye konuştu.

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