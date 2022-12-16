﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Isparta Senirkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Bayan)

İstihdam edilecek kişilerin; Geriatri bölümü mezunu olması öncelikli tercih sebebidir.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

18 ila 45 yaş aralığında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Müracaat dilekçesi (Kurumdan temin edilecek)

Kurs belgesi fotokopisi

Diplomo fotokopisi

Sabıka kaydı

Sağlık raporu (İşe alınanlardan istenecek)