﻿10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlü H.E'yi belirlenen adreste yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)