3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Aort damarı yırtılan hasta için zamana karşı yarış verildi

Aort damarı yırtılan hasta için zamana karşı yarış verildi

Isparta’da şiddetli göğüs ağrısıyla müracaat etiği sağlık kurumunda aort damarının yırtıldığı tespit edilen hasta, acil olarak sevk edildiği özel bir hastanede gerçekleşen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:44
Takip Et

Isparta’da Aort damarı yırtılan hasta için zamana karşı yarış verildi

Aort damarı yırtılan hasta için zamana karşı yarış verildi
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Isparta’da yaşayan 38 yaşındaki Fatih Ağur, ani başlayan şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle en yakın sağlık kuruluşuna başvurdu.

Yapılan incelemelerde hastanın aort damarında kalpten çıkış noktasından bacak damarlarına kadar uzanan bir yırtılma tespit edildi.

Acil olarak Isparta’dan özel hastaneye sevk edilmesine karar verilen Fatih Ağur’un her dakika artan hayati tehlikesinin giderilebilmesi için zamana karşı bir yarış verildi. Vakit kaybedilmeden acil olarak ameliyata alınan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuştu.

Bu tip vakalarda her bir dakikanın hastanın yaşamı için büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı şunları belirtti:

“Hastanın hızla hastanemize sevk edilmiş olması ve zaman kaybedilmeden ameliyata alınması oldukça önemliydi. Aort diseksiyonu (yırtılması), acil olarak müdahale edilmesi gereken hastalıkların başında gelmektedir. Gecikilen her saat, hastanın aleyhine işlemektedir. Ölümcül bir hastalık olan Aort diseksiyonu gibi ağır kalp ve damar ameliyatları, deneyimli personel ve teknik ekipmanlar açısından yeterliliği olan özel bir hastanede rutin olarak yapılmaktadır.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
1
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
2
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
3
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
5
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
6
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
7
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
﻿Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
﻿Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak
﻿Adalet Bakanlığından hasta hükümlüler için genelge
﻿Adalet Bakanlığından hasta hükümlüler için genelge
﻿Adalet Bakanlığından hasta hükümlüler için genelge
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.