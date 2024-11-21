Isparta’da belediyeye ait yeleklerle kaçak kazı yapanlar tutuklandı

Kaynak: İHA
Isparta’da belediyeye ait yeleklerle kaçak kazı yapanlar tutuklandı

Isparta'da belediye personeline ait yeleklerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Isparta'da belediye personeline ait yeleklerle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye personeline ait yeleklerle kaçak kazı yapan İsmail A., Halis T., Yaşar G., Hacı Duran C. ve Şükrü C., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kaçak kazı yaptıklarını reddettikleri, bölgede inşaat işi için çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Ancak yapılan incelemelerde bölgede herhangi bir inşaat izni bulunmadığı belirlendi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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