Isparta’da bin 593 sürücüye idari para cezası kesildi

Kaynak: İHA
Isparta’da bin 593 sürücüye idari para cezası kesildi

Isparta'da son 7 günde toplam 33 bin 2 şahsı sorgulandı, 24 aranan şahsı tespit ederek gerekli işlemler yapıldı, 18 bin 274 araç kontrol edildi ve bin 593 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da son 7 günde toplam 33 bin 2 şahsı sorgulandı, 24 aranan şahsı tespit ederek gerekli işlemler yapıldı, 18 bin 274 araç kontrol edildi ve bin 593 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Mart tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 33 bin 2 şahsı sorguladı, 24 aranan şahsı tespit ederek gerekli işlemleri yaptı, 18 bin 274 aracı kontrol etti ve bin 593 sürücüye idari para cezası uyguladı. Emniyet ekipleri, asayişin sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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