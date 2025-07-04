Isparta'da dehşet gecesi! Jandarmaya ateş açtı ardından canına kıydı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Isparta'da dehşet gecesi! Jandarmaya ateş açtı ardından canına kıydı!

Isparta'da çaldığı aracı arazide terk edip kaçan 54 yaşındaki Hakan İnce, bölgede kendisini arayan jandarma ekibine av tüfeğiyle ateş etti. Kaçan zanlı göğsüne de 2 kez ateş ederek canına kıydı.

Olay saat 00.15'te Isparta Yalvaç'a bağlı Hisarardı köyü yakınlarında meydana geldi. Çaldığı 34 RS 423 araçla kaçan Hakan İnce'nin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Ekipler, Su Çıktığı mevkisinde aracı, arazide terk edilmiş halde buldu.

Isparta'da dehşet gecesi! Jandarmaya ateş açtı ardından canına kıydı!

Çevrede yapılan araştırma sırasında Hakan İnce, bulunduğu ağaçlık alandan, jandarma ekibine av tüfeği ile 1 el ateş etti. 2 el havaya uyarı ateşi yapan jandarmanın silahı bırakması için ikazda bulunduğu İnce, göğüs kafesine dayadığı av tüfeğiyle 2 el ateş ederek intihar etti.

Isparta'da dehşet gecesi! Jandarmaya ateş açtı ardından canına kıydı!​​​​​​​

Olay yerinde hayatını kaybeden İnce'nin cenazesi morga götürüldü. Jandarma personeli ise olayı yara almadan atlattı.

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