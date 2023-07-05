Isparta’da doğa yürüyüşü yaparken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 63 yaşındaki Halis Şimşek, arama kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde ölü olarak bulundu.

Isparta’da doğa yürüyüşü yaparken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu


3 Temmuz günü bayram tatili dolayısıyla İstanbul’dan Isparta’nın Eğirdir ilçesine gelen Halis Şimşek (63), kaybolduğu Sivri Dağı Oluklacı mevkiinde dört gündür aranıyordu.

Sabah 06.00 sıralarında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Isparta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Isparta ve Eğirdir Jandarma Komandolar, ETUDOSK Arama Kurtarma, AFAD, Isparta ARENA Dağcılık Kulübü, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Spor Kulübü (ISTUDAK), Isparta ve Eğirdir Belediyesi zabıta ekiplerinin katıldığı 200 kişilik ekip, 2 adet iz takip köpekli tim, 3 dron ve İnsansız Hava Aracı (İHA) yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda Şimşek’in cansız bedeni Sekibağ Mahallesi Oluklacı mevkii kent ormanı yakınlarında bulundu.

NE OLMUŞTU

Bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan Isparta’nın Eğirdir ilçesine gelen Halis Şimşek ve beraberindeki 4 arkadaşı, Oluklacı mevkiinde 3 Temmuz günü doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüşün ardından geri dönüş yolunda en son 18.00’de Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alınamadı.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma faaliyetlerine başlarken, bölgeyi iyi bilen vatandaşlar da çalışmalara destek vermişti.

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