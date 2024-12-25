Isparta’da doğal gaz faciası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaşam savaşı veriyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Isparta’da doğal gazdan zehirlendiği tahmin edilen baba Nevzat Karaboğa, yaşamını yitirdi, eşi ve iki çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak’ta meydana geldi. Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Isparta’da doğal gaz faciası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaşam savaşı veriyor

Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Isparta’da doğal gaz faciası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaşam savaşı veriyor

Evde doğal gaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOĞAL GAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiği, eşi ile 2 çocuğunun hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili doğal gaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Vatandaşların doğal gaz ve kombi sistemleri konusunda uyarıldığı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

Anne ve 3 çocuğunun öldüğü apartmandaki 21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındıAnne ve 3 çocuğunun öldüğü apartmandaki 21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

"Doğal gaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur."

Isparta’da doğal gaz faciası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaşam savaşı veriyor

Isparta’da doğal gaz faciası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaşam savaşı veriyor

Isparta’da doğal gaz faciası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaşam savaşı veriyor

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