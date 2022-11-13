Parmak izleri tespit edilip ceza yağacak. Bunları yapanlar yandı

Isparta'da Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor.

Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından adli işlem yapılıyor.

"Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehir" sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar, Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Olay yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Sinan Akdeniz, kentteki adli olayların çözümü dışında çevreyi kirletenlerin tespitinin de yapıldığını söyledi.

“ÇEVREYİ KİRLETENLERİN TESPİTİ DEVAM EDİYOR''

Çevreyi kirletenlerin tespiti çalışmalarının paydaş kurumlarla titizlikle devam ettiğini belirten Akdeniz, "Cam şişeler, sigara izmaritleri, plastik bardaklar, plastik şişelerle çevre kirletiliyor. Vatandaşlarımız, çevrenin kirletilmemesi konusunda bilgilendiriliyor. Yaz aylarında cam ve benzeri malzemelerin yangın çıkarması da engelleniyor." diye konuştu.

UYGULAMAYA DESTEK YAĞDI: TÜM ÜLKEDE YAPILSIN

Söz konusu uygulamaya sosyal medyadan adeta destek yağdı. Alınan kararın çok doğru ve güzel olduğunu belirten kullanıcılar, uygulamanın tüm ülkede yaygınlaşmasını isterken; "Tüm ülkede acilen yapılsın." "Gerçekten çok sevindim, güzel şeyler de oluyor." "Müthiş. Gerçekten uygulansın, 1 aya mum gibi olur millet" yorumları geldi.