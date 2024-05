Sektörde öncü rol oynayan kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX, Avustralya’da kripto borsası hizmetlerini resmen kullanıma sundu. OKX artık Avustralya’daki tüm kullanıcılar için spot (al-sat) işlemleri ve doğrulanmış toptancı müşteriler için ise vadeli işlemler hizmetlerini başlattı. Bu gelişme ile birlikte platform, Avustralya’daki kullanıcılara doğrudan AUD yatırma ve çekme işlevlerini sunan en büyük küresel kripto borsalarından biri hâline geldi.

Dünya çapında tanınan güçlü ve sağlam bir platform olarak OKX, kısa süre önce Türkiye, Arjantin ve Brezilya’da ürün lansmanlarını gerçekleştirmişti. Mart ayında Singapur’da Büyük Ödemeler Kurumu (MPI) lisansı için Prensip Onayı alan OKX, ocak ayında ise Dubai’de Sanal Finansal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) lisansını almıştı.

“AVUSTRALYA’NIN KRİPTO ENDÜSTRİSİNE KATKIDA BULUNMASINI SAĞLAYACAK BİR EKİP KURDUK”

Avustralya pazarına girmeye hazırlanırken OKX 2023 yılının mayıs ayında Sidney’de yerel ofisini açmış, geçtiğimiz yıl boyunca yönetim, hukuk, uyumluluk ve diğer alanlarda uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturmuştu. İleride Avustralya kripto ekosistemine daha da fazla yatırım yapmayı planladıklarını aktaran OKX Avustralya’nın Genel Müdürü Jamie Kennedy yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Avustralya’daki kripto kullanıcıları, en popüler kripto para birimleri için AUD çiftlerinin yanı sıra bankacılık kanallarına sorunsuz erişimi de içeren hızlı, sağlam, kullanımı kolay ve kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren bir platformu hak ediyor. Benim görevim kullanıcılarımıza en iyi ürünleri ulaştırmak. Ayrıca kullanıcılarımızın gönül rahatlığıyla işlem yapabilmelerini sağlamak adına uyumluluk ve güvenlik alanlarında yatırımlar yapıyoruz. OKX’in önümüzdeki yıllarda Avustralya’nın kripto endüstrisine katkıda bulunmasını sağlayacak, harika bir yerel ekip kurduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum.”

OTC spot işlemler hizmetleri Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi’ne (AUSTRAC) kayıtlı OKX Australia Pty Ltd. tarafından sağlanıyor. Vadeli ve marjin işlemleri hizmetleri ise Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) tarafından düzenlenen Avustralya Finansal Hizmetler (AFS) lisansına sahip ve aynı zamanda AUSTRAC’a kayıtlı OKX Australia Financial Pty Ltd. tarafından sunuluyor.

SPOT İŞLEMLERDE 170 İŞLEM ÇİFTİ

OKX Avustralya kullanıcıları artık birçok Avustralya bankası aracılığıyla AUD yatırıp çekebiliyor ve spot işlemlerin yanı sıra hızlı kripto alış/satış, P2P ve dönüştürme işlevlerine de erişebiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca üçüncü taraf platformlar Simplex, MoonPay ve Banxa aracılığıyla itibari para ile kripto satın alabiliyorlar. Spot işlem kullanıcıları toplamda 170 işlem çiftine ve Bitcoin, Ethereum, Solana ve Tether (USDT) de dâhil olmak üzere toplam 85 tokene erişebiliyorlar. Platformda sürekli olarak yeni tokenler de listelenmeye devam edileceği açıklandı. Avustralya’daki kullanıcılar buradan sunulan tokenlerin güncel listesine ulaşabiliyor.

OKX ayrıca şeffaflık taahhüdüne de sadık kalarak, platformdaki kullanıcı varlıkları için tam rezerv bulundurduğunu gösteren aylık Rezerv Kanıtı raporlarını yayımlayan sektördeki ilk şirketlerden biri olmuştu. Üstelik kullanıcılar, açık kaynaklı doğrulama araçlarını kullanarak, varlıklarının OKX rezervlerinde 1:1 oranında tutulduğunu bağımsız olarak doğrulayabiliyorlar. OKX, 2022 yılının sonlarında Rezerv Kanıtı programını başlatmasından bu yana üst üste 18 ay rapor yayımlayarak, sektörde yeni ve gelişmiş bir raporlama standardının benimsenmesine de öncülük etmiştir.