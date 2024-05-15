Sürdürülebilir mobilya pazarı 6 yılda %60’a yakın büyüyecek

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Kaynak Paneli tarafından hazırlanan BM Çevre Programı Küresel Kaynaklar Görünümü raporuna göre, küresel doğal kaynak tüketiminin 2060’a kadar %60 oranında artacağı tahmin edilirken, sürdürülebilirlik giderek kritik hale geliyor. İş liderlerinin dörtte üçü, değer zincirlerini karbondan arındırmak, yeni endüstriler ve iş modelleri yaratmayı önemli bir kaldıraç olarak görüyor. Buna karşın, şirketlerin yalnızca %14’ü 2024’te sürdürülebilirlik yatırımlarını artırmayı planlarken yerli mobilya markası Asortie Mobilya, sürdürülebilir mobilyalar üreterek doğaya verilen zararın önüne geçmeyi amaçlıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLYALARI DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE İHRAÇ EDİYORUZ”

50,44 milyar dolar değerinde olan sürdürülebilir mobilya pazarının 6 yılda %57,43 büyümesinin beklendiğini belirten Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, “Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu doğrultuda malzeme seçimi, atık azaltımı, doğal ürünlerin tercih edilmesi gibi unsurları göz önünde bulundurarak geri dönüştürülebilir mobilyalar üretiyoruz. Doğal kaynakların korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik stratejileri önceliğimiz kabul ediyoruz. Teknoloji ve inovasyonla geleceğin antikaları arasında yer alacağına inandığımız sürdürülebilir mobilyalar üretiyor, bunları dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Hammaddeleri doğadan elde edilen ağaç ve diğer ürünler olan mobilya sektöründe sürdürülebilirlik kavramı daha önem kazanıyor. Sürdürülebilir doğal mobilyalar, sadece evimizi güzelleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda doğayı koruma çabamıza da katkıda bulunuyor. Çevre dostu malzemelerin kullanıldığı, üretimde doğaya en az olumsuz etkisi olan enerjilerin tercih edildiği, çevreye saygılı üretim süreçlerinin uygulanması ile elde edilen mobilyalarla daha temiz ve organik bir dünyayı mümkün kılabiliriz. Gelecek nesillere bırakılacak sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü mobilyalar ile doğaya vereceğimiz zararı azaltabiliriz.”

“10 YILDIR MÜŞTERİLERİMİZ ADINA AĞAÇ DİKİYORUZ”

Benimsedikleri misyon ile birçok kez “Yılın En İyi Mobilya Markası” ödülünü alan Asortie Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, konuya dair açıklamalarına şunları ekledi:

“Yaklaşık 10 yıl önce başlattığımız “Doğadan Aldığımızı Doğaya Geri Veriyoruz” kampanyası ile her bir müşterimiz için ağaç dikiyor ve bu konudaki hassasiyetimizden asla taviz vermiyoruz. TEMA ve ÇEKÜL gibi doğa dostu vakıflarla organize çalışırken, sürdürülebilir mobilya üretimi kavramı adeta kurum kültürü olarak benimsiyoruz.”