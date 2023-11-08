Isparta’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Isparta’da Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Isparta’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-06 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 3 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Ayrıca zincir markete bağlı 3 farklı şubede gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüphelilerinden N.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw072195-01.jpg60 bin TL değerinde çalıntı bir motosiklet ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çektirildi.

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