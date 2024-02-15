Isparta'da kaçak göçmen operasyonu

Isparta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 15 kaçak göçmen yakalandı ve sınır dışı edildi.

Kaçak göçmenleri para karşılığı taşıyan ve amacı dışında araç kullanarak korsan taksicilik yapan iki araç sürücüsüne toplamda 25 bin 756 TL para cezası verildi ve araçları 15 gün trafikten men edildi.

Aynı zamanda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Ş.E. ve F.E. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Ş.E. isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.E. isimli şahıs ise tutuklandı ve cezaevine gönderildi.