Isparta'da kaçak içki operasyonu

Isparta’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirilerek 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Isparta'da kaçak içki operasyonu


Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından vergi kaçakçılığını engellemek, muhtemel zehirlenmelerin önüne geçmek, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda 20 litre şişelenmiş kaçak/sahte alkol, 1.5 kilogram sahte alkol yapımında kullanılan anason aroması, sahte alkol dolumu için kullanılan 50 adet boş şişe, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 40 adet kartuş ve 150 adet 9x19 çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 5607 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları çerçevesinde 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir? Keşfet
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu Güncel
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı Güncel
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç Güncel
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu Spor
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu