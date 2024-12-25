Isparta'da korkutan kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Akkent Mahallesi Isparta- Eğirdir yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Furkan Akyol'un kullandığı 32 ACY 756 plakalı minibüs ile Ali Ünlüsoy'un kullandığı 32 E 2022 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ünlüsoy yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ali Ünlüsoy yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ali Ünlüsoy hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.